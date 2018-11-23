Недалеко от Славянска, за 90 километров от линии фронта расположена одна из святынь украинского православия – Свято-Успенская Святогорская лавра.

Монастырь основан в XVI веке, но во времена советской власти он был разграблен. Восстановление монастыря началось после развала Советского Союза, в 2004 году Синод Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) присвоил ему статус лавры.

Наместником монастыря уже 23 года служит митрополит Арсений (Яковенко). Он вырос в Воронежской области РФ, свободно разговаривает на украинском и русском языках с детства, на Донбасс приехал, когда Украина стала независимым государством. 50-летний митрополит, по сути, является пятым по рангу человеком в УПЦ (МП).

В интервью "РБК-Украина" он рассказал, что во время празднования тысячелетия Крещения Руси патриарх Варфоломей поминал почившего патриарха Алексея как патриарха Московского и всея Руси, а также не высказывал ни малейших претензий на Киевскую митрополию.

"В этом году глава Фанара вдруг решил, что он является Матерью-Церковью для украинского православия. Однако такой шаг Константинополя не является обоснованным. Почему за свою каноническую территорию патриарх Константинопольский не вступался в советское время, когда расстреливали духовенство, закрывали и взрывали храмы, рубили топорами иконы? Почему Мать не вспомнила свою дочь в те моменты? - отметил иерарх. - Я сюда пришел в 1993 году на руины, на Покровском храме деревья росли, из Успенского собора мы вывезли 2,6 тысяч тонн мусора. Константинопольский патриархат о нас ни разу не вспомнил".

Митрополит Арсений напомнил, что в период с 2014-2015 годов в монастыре было 30 тысяч беженцев. Из них в обители проживало около 1000 человек, а каждый день лавра кормила от 3 до 5 тысяч бежавших от войны. При этом за эти годы, как подчеркнул архиерей, патриарх Константинопольский не оказал Лавре и ее вынужденным постояльцам какой-либо помощи.

"В монастыре было 470 детей. Все епархии канонической УПЦ нам помогали как одна семья, с Волыни картошку везли, с Ровненщины, Винницы, Буковины, Одессы, Днепропетровска. Люди знали, что тут беженцы, что они нуждаются, - сказал митрополит. - За все это время ни Киевский патриархат в лице Филарета нам буханки хлеба не прислал, ни патриарх Константинопольский про нас не вспомнил, пачки вермишели не прислал детям, которые здесь у нас жили. Где же была тогда Церковь-Мать?".

По мнению владыки, Константинополь начал "качать свои права" в отношении церковной Украины, когда возникли определенные политические условия. "Простите, а в чем ее материнство? В захвате наших монастырей и приходов, которые, как он говорит, теперь будут его, а не УПЦ?", - задал риторический вопрос митрополит Арсений.

В Святогорской Лавре братия представляет разные регионы Украины. А насельникам обители говорят: "Берите чемоданы и езжайте в Москву". "А ведь они живут на своей земле, своими силами возродили лавру, построили новые храмы"? - говорит митрополит Арсений.

"Хорошо, мы сегодня уехали. Что у нас кинутся в монахи постригаться современные политики, чтобы заселить нашу обитель? Или они просто выгонят нас и разграбят монастырь как в 1917 году? Не думаю, что и у Константинопольского патриарха наберётся столько монахов, - подчеркнул иерарх.

"У нас около пяти тысяч монахов живет в монастырях в Украине, которые принадлежат канонической УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием. Считайте, у нас 250 монастырей. Они кем их собираются заселять, если вручают нам чемоданы и отправляют куда-то?".

Митрополит подчеркивает, что он и его монахи живут на своей земле и имеют те же права, что и другие украинцы.

"Если кто хочет быть Константинопольского патриархата, то я так же могу сказать: "Езжайте в Стамбул!", - сказал владыка Арсений. - В ХVII веке, до 1686 года, когда на территории Речи Посполитой Киевская митрополия была подчинена Константинопольскому патриарху, то политики Речи Посполитой называли православных шпионами турецкого султана и советовали нам ехать в Турцию. История не повторяется?".

Как сообщала "Страна", Порошенко пообещал Томос уже на следующей неделе, с 26 ноября.

Также стало известно, что в Синоде Константинополя примет участие чиновник из АП.