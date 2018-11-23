Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование уголовного дела против народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Белоцерковца. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в НАБУ.

Нардепа Дмитрия Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК). Ему также вменяется незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч.3 ст. 368-2 УК).

По версии НАБУ, Дмитрий Белоцерковец не задекларировал купленную его мамой, Жанной Белоцерковец, недвижимость в Киеве. Речь об 1/5 части домовладения по улице Добровольческих батальонов, 6/1 а также земельного участка по тому же адресу рыночной стоимостью 3 226 430 млн грн.

Кроме того, он не занес в декларацию данные о щедрых подарках, которые его мать делала некому Михаилу Юрьевичу Морозу. В 2016 году она отписала ему по договору дарения земельный участок по адресу: г. Севастополь, садовое товарищество (Нахимовский район) "Мираж", земельный участок В-110, а также квартиру в том же Севастополе по адресу: ул. Большая Морская, дом 50, кв. 96.

Напомним, что Дмитрий Белоцерковец стал нардепом от БПП в 2016 году. Также он занимал пост главы департамента городского благоустройства КГГА. Он считается человеком, близким к влиятельному киевскому бизнесмену Вадиму Столару, которому СМИ считают человеком, реально управляющим процессами в столичной власти (в первую очередь по земельно-строительным вопросам).

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