Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование по факту уголовного дела, открытого еще в весной прошлого года против Андрея Заики, который до этого занимал должность председателя Государственной экологической инспекции Украины. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в НАБУ.

К бывшему главе Государственной экологической инспекции Украины Андрею Заике НАБУ начало присматриваться в апреле 2017 года. Тогда в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).

По данным НАБУ, чиновник не задекларировал в 2015 году имущества на общую сумму 3 774 776,28 грн, в 2016 году - на общую сумму 29 616 936,28 грн. А вот перед самым самым своим увольнением, за период с 1 января-2017 по 27 февраля того же года не указал информацию по имуществу на общую сумму 27 963 370,87 грн.

Андрей Заика. Фото: LIGA.net

Напомним, что 22 февраля 2017 года Кабинет министров Украины уволил Андрея Заика с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Тогда министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак объяснил такое кадровое решение выявленными схемами давления на бизнес, вымогательством и получением взяток, процветавших в Госинспекции.

Также мы писали, что в ноябре этого же года министр экологии заявил о ликвидации Государственной экологической инспекции.