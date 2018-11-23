Курьезная кража произошла сегодня, 23 февраля, во второй половине дня в Печерском районе столицы. Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, около 14:00 поступило заявление от потерпевшего киевлянина о том, что в отделении "Кредобанка" на улице Большая Васильковская, 23, знакомый из сумки в комнате переговоров банка незаметно украл 10 тысяч долларов. Вероятно, кража произошла когда сумка с деньгами осталась без присмотра.

Поскольку заявитель указал следователям, кто именно, по его мнению, совершил кражу, полиции осталось только выполнить техническую работу - задержать вора. Сейчас правоохранители как раз занимаются его поисками в рамках расследования этого преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 УК Украины - Кража.

Как сообщала "Страна", домушники-альпинисты совершили очередную кражу в центре Киева. Пострадали апартаменты главного специалиста ГПУ.

Ранее в Киеве владелицу частного бизнеса "прижали" кражей фургона для торговли фаст-фудом. Машину дважды угоняли при помощи эвакуатора.

Также мы сообщали, что киевляне жалуются на филигранные кражи боковых зеркал с люксовых автомобилей.



