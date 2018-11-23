В суде Одессы произошла массовая драка. Задержаны почти полсотни человек
23 ноября в одном из судов Одессы прямо в здании завязалась массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
По данным правоохранителей, конфликт между сторонами процесса, который перерос в драку, возник в Приморском районном суде города. Полицейские задержали 49 участников столкновения. Их доставили в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия. Правовая квалификация их действиям будет установлена позже. Кроме того, известно, что большинство из задержанных - жители других регионов Украины.
Как сообщают местные СМИ, разбирательство, в ходе которого возник конфликт, касается земельного спора между Марией Пилевой и Артуром Прузовским. Пилевой должны были избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 26 ноября.
Видео: YouTube/ Владимир Фёдоров
Фото:odessamedia.net
Напомним, в Киеве возле метро Харьковская произошла массовая драка с поножовщиной.
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