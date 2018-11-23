Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,75 грн/$1 с 27,77 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,74-27,76 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 ноября снизился до 27,8033 грн/$1 с 27,7419 грн/$1.

При этом на выходные Нацбанк ослабил официальный курс гривни до 27,7958287 грн/$1 по сравнению с 27,745837 грн/$1 на 23 ноября 2018 года.

Валюты на выходные будут стоить:

100 долларов США - 2779.5828

100 евро - 3155.3824

10 российских рублей - 4.2329

Напомним, на 16 ноября, в прошлую пятницу, курс гривни на межбанке ушел на выходные с ценником - 27,755 гривни за доллар. Таким образом, несмотря на недельные колебания, курс в целом не изменился.

График продажи доллар на межбанковском рынке. Фото: minfin.com.ua

Как сообщала "Страна", в Украине с 1 декабря минимальную пенсию поднимут на 62 гривни

Ранее бизнес ринулся скупать валюту, но гривня пока держится.