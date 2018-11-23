В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный президентскому законопроект о переименовании Днепропетровской области. Предлагаемое название для Днепропетровщины еще неизвестно. Об этом свидетельствует запись на сайте парламента.

Инициаторами проекта №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" вступили более ста народных избранников, среди которых представители фракций "Народного фронта", "Батькивщины", Радикальной партии, БПП, "Самопомочи", группы "Воля народа" и Дмитрий Ярош.

Пока неизвестно, какое название предлагают депутаты, так как текст документа на сайте отсутствует. Как сообщалось, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области.

За смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовали 202 народных избранника из 226 необходимых.

После этого президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду похожий законопроект №9310 - о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр. Для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

Как сообщала "Страна", в Украинской православной церкви (МП) прокомментировали переименование: "Невозможно и выглядит как клоунада".

Отметим, что на буквы для станции метро "Почайна" потратили 425 000 гривен.