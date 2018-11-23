Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты на выборах 2019 Юлия Тимошенко в случае своей победы в первую очередь проведет перепись населения, а также будет внедрять политику украинизации и введет наказание за отрицание единой Украинской поместной церкви.

Об этом она заявила на форуме "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", трансляция которого ведется на ее странице в Facebook.

По словам Тимошенко, в случае ее президентства, украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование в Украине. Ее команда будет "всячески его поддерживать", а также создаст фонд финансирования переводов на иностранные языки наилучших произведений украинской литературы.

Тимошенко отметила, что планирует в первую очередь подписать указ о немедленном проведении переписи населения. Кроме того, по ее словам, она планирует сделать так, чтобы каждый год после выборов средняя зарплата украинцев догоняла какую-то страну, которая имеет доходы выше. Лидер "Батькивщины" пообещала через 5 лет поднять среднюю уровня до сегодняшнего уровня Польши.

Отдельно Юлия Тимошенко коснулась популярной сегодня темы единой поместной церкви в Украине. Ее она пообещала защать всеми доступными законными способами.

"Мы предусмотрим суровые наказания за любой вандализм, призывы к насилию, введем ответственность за отрицание нашей церкви. Мы дадим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем питать понимание и толерантность между представителями разных религиозных конфессий", — сказала Тимошенко.

Напомним, сегодня Киев заполонила антиреклама Тимошенко. Также мы писали, что Батькивщина обвинила президента в появлении по Киеву бордов с Тимошенко-старушкой.

Кроме того, по данным на начало ноября 2018 года, в первом туре на выборах президента Украины за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 13,4% украинцев. Таким образом, Тимошенко возглавила президентский рейтинг.