В Днепропетровской области двое коммунистов были признаны судом виновными в сепаратизме, но освобождены по "закону Савченко". Соответствующее решение суда содержится в Едином реестре судебных решений, передаёт Корреспондент.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывших депутатах городского и районного советов от Коммунистической партии Сергее Ткаченко и Денисе Тимофееве.

Суд установил, что в 2014 году осужденные распространяли в центре Днепродзержинска (теперь Каменское) газету Новороссия, скрывая ее в другом издании - газете Информационный бюллетень Днепродзержинского горкома КПУ Прометей.

Заводской районный суд Каменского признал мужчин виновными в нарушении ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Как известно, так называемый "закон Савченко", предусматривал зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы. Он был отменен в июне 2017 года президентом Петром Порошенко, однако действовал в момент предварительного заключение сепаратистов из Каменского.

Как сообщала "Страна", в Харькове участника избиения евромайдановцев сразу после приговора суда по закону Савченко отпустили на свободу.

Мы писали, что антимайдановца "Топаза" освободили из колонии, пересчитав срок по "закону Савченко".

Напомним, Верховный Суд решил, что "закон Савченко" в Украине частично применяется и после этого официальной отмены.