К вечеру пятницы, 23 ноября, цена на нефть опустилась ниже $60 за баррель. С октября цена упала почти на треть. Цена на сорт Brent на торгах в пятницу, 23 ноября, ускорила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

К 16:25 январский фьючерс на Brent подешевел до $59,77 за баррель. До этого цена опускалась до $59,41.

Падение цен на нефть ускорилось после того, как накануне Саудовская Аравия дала понять, что производство нефти в ноябре, вероятно, обновило рекорд.

В течение дня Brent пробила уровень поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен. Падение этого уровня обычно провоцирует закрытие "длинных" позиций (ставок на повышение цен) крупных банков и хедж-фондов.

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Как сообщала "Страна", январские фьючерсы на лондонской бирже ICE Futures во вторник утром торговались по $66,57 за баррель, а это на 22 цента дешевле, чем днем ранее. А к вечеру они просели еще на 4,6% - до $63,7.

В начале ноября нефть Brent подешевела в цене до летнего уровня из-за спасательного круга США, брошенного Ирану.