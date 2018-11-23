Семьи 55 жертв катастрофы рейса MH17 подают жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека. Они обвиняют РФ в нарушении их основных прав, а именно в том, что она сбила самолет Malaysia Airlines над Донбассом 17 июля 2014 года, а потом саботировала расследование. Об этом пишет NOS.

Жалоба была подана именно сейчас, потому что исполняется полгода с тех пор, как были представлены доказательства причастности России к инциденту с самолетом. Согласно регламенту суда, жалоба должна быть подана до шести месяцев после того, как стали известны новые факты.

Заявители хотят, чтобы Россия была осуждена и рассматривала осуждение как важную форму признания. При этом это уже не первая жалоба от имени родственников разбившихся в MH17 пассажиров. В 2016 году иск на 330 млн долларов был подан в суд от имени родственников пострадавших из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии. В американском суде им удалось выиграть дело, что дало им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Напомним, в мае Россию официально обвинили в крушении "Боинга" MH17.

Также мы писали, что в сентябре была объявлена новая версия России о катастрофе MH17.