В пятницу, 23 ноября, магазины и торговые центры присоединились к массовым распродажам в рамках Черной пятницы. Традиция скидок перед Рождеством пришла из США и отмечается в конце ноября после Дня благодарения. В Киеве сотни покупателей, привлеченных скидками, хлынули в крупные торговые центры. "Страна" собрала фото сегодняшнего дня.

Сотни людей побывали в "Спортмастере", который анонсировал скидки в 20% на весь ассортимент по промокоду. При этом он действует и на программу 1+1+3 (при покупке двух пар обуви третья в подарок).

Фото: Страна ua

Правда, скидки не учитывают накопленных бонусов, поэтому обладателям большого числа бонусов может быть выгоднее воспользоваться ими в любой другой день. При этом 20%-ная скидка суммируются к скидкам на товары, то есть она может составить и 30 и 50% в итоге.

Фото: Страна ua

Очереди наблюдались и в магазинах Brocard. Там в рамках с Черной пятницы объявили скидки в 30% с 22 по 24 ноября.

Фото: Страна ua

Людно сегодня и в ТРЦ Ocean Plazа, там разыгрывают десяток гаджетов по чекам на сумму от тысячи гривен (либо два чека от 500 грн).

Фото: Страна ua

Одни из самых посещаемых - сетевые магазины одежды.

Фото: Страна ua