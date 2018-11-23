19 ноября умер известный поэт Аркадий Федотов, который написал слова на мелодию марша "Прощание славянки". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Хабаровского края.

Прощание с Федотовым состоится 26 ноября с 10:30 до 10:50 в ритуальном зале Хабаровской клинической больницы №2. Отметим, что на момент смерти поэту было 88 лет.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Самая известная его работа – песня на мелодию марша "Прощание славянки". Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Также в золотой фонд местного радио и телевидения вошла песня "Где шумит седой Амур", посвященная 110-летию Хабаровска. Также Аркадий Федотов - автор многих других текстов, сборников стихов и книг.

Аркадий Федотов. Фото: AmurMedia

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