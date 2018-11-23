В четверг, 22 ноября, завершился 18 тур чемпионата Украины по хоккею – "УХЛ – Пари-Матч". Хоккеисты "Донбасса" в Дружковке практически уничтожили "Ледяных Волков", "Кременчук" одолел МХК "Динамо", а "Белый Барс" в гостях в Херсоне проиграл местному "Днепру".

"Донбасс" - "Ледяные Волки" 11:2 (4:0; 1:1; 6:1)

Поединок с самого начала прогнозировал победу дончанам, которые только в первом периоде отправили в ворота киевлян сразу 4 шайбы. А в оставшиеся 40 минут встречи в воротах гостей действующие чемпионы Украины отличились ещё 7 раз, доведя счёт до разгромного. "Ледяные Волки", в свою очередь, смогли только дважды поразить ворота Сергея Костенко.



Интересен тот факт, что дублями в этом матче отметились сразу трое игроков "Донбасса" – Сергей Кузьмик, Никита Новиков и Александр Костиков. Стоит отметить, что кроме голов в большинстве и в равных составах дончане трижды переигрывали оборону "Ледяных Волков" в меньшинстве. Теперь в активе донецкого клуба 7 шайб в меньшинстве в этом сезоне, что является абсолютно лучшим показателе в Лиге.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Кременчук" – МХК "Динамо" 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Этот матч не был лёгким для обеих команд и кременчужанам пришлось очень постараться, чтобы добыть победу в этом поединке. Да и вообще последние игры показали, что харьковчане набрали неплохой ход и уверенно могут давать бой лидерам чемпионата. Однако сил и концентрации ещё не хватает подопечным Александра Сеуканда для того, чтобы не только "огрызаться", но и вырывать очки у своих оппонентов.



Что касается кременчужан, то в матче 18 тура они первыми в текущем сезоне перешагнули отметку в 100 заброшенных шайб – историческим результативным броском отметился форвард Иван Савченко. К слову, именно этот игрок оформил дубль во позавчерашнем поединке, набрав таким образом 21 (11+10) очко.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Днепр" – "Белый Барс" 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Исход этого матча был понятен ещё в первом периоде, когда херсонцы смогли отправить в ворота Александра Качулы сразу 4 шайбы. На что белоцерковцы ответили всего одним результативным броском от Юрия Качана во время второй двадцатиминутки.



Да и вообще фактически весь матч проходил под полным контролем "Днепра", который только изредка разрешал противнику атаковать ворота Олега Петрова.

Этот матч стал настоящим бенефисом первого звена херсонцев, которые забросили четыре шайбы из пяти, а форвард Кирилл Бондаренко набрал 4 (2+2) очка, став самым результативным игроком херсонцев в этом поединке.

Видео: youtube.com/УХЛ

Девятнадцатый тур УХ пройдёт уже 23, 24 и 25 ноября. 23 ноября в 19:00 тур откроют "Днепр" и "Белый Барс" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), 24 ноября в 13:50 встретятся МХК "Динамо" и "Днепр" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), а 25 ноября в 13:30 в Киеве сойдутся "Ледяные Волки" и "Донбасс" (прямая трансляция – телеканал XSPORT).

Как сообщала "Страна", опубликовано видео лучших моментов и заброшенных шайб 17-го тура УХЛ. Встреча в Кременчуге прогнозировано закончилась разгромным счётом в пользу хозяев площадки и теперь общий счёт в четырёх встречах этих клубов стал 41:7 в пользу лидера чемпионата.

Напомним, что в Украинской хоккейной лиге отпраздновали юбилей - 300 матчей регулярного чемпионата.