Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемому в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году бывшему депутату Верховной Рады, экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому. Об этом сообщает 23 ноября "Интерфакс".

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 января", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Таким образом суд отказал защите, предлагавшей отпустить бывшего чиновника под залог в 10 миллионов рублей.

Судебное разбирательство проходило без участия обвиняемого, который с 6 ноября находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского.

Рудьковский обвиняется в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

По данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, действуя в группе с членами "Правого сектора", принимал участие в порче имущества посольства России в Киеве, которое закидывали камнями, яйцами, краской. Ущерб зданию оценили в 15 млн рублей.

По словам адвокатов, Рудьковский частично признает вину. В частности, он признает, что бросил один камень в здание посольства, который в итоге не долетел. Вместе с тем, утверждают его защитники, экс-депутат был вынужден сделать это "под давлением толпы", поэтому квалификацию "в составе группы", он отрицает.

Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.

Как сообщала "Страна", Николай Рудьковский был заочно арестован московским судом еще в мае 2016 года. Тогда его обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 360 УК России за то, что в июне 2014 года он бросил камень в посольство РФ в Киеве.

Напомним, что экс-министра Рудьковского задержали в аэропорту ОАЭ с поддельным паспортом Ирака.