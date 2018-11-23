"Газпром" переплатил "Нафтогазу" 3,8 миллиона долларов за транзит газа через Украину в октябре. Эти деньги украинская компания зачислит в счет погашения долга российской стороны, который возник из-за штрафа за недостаточный объем транзита газа, подтвержденного Стокгольмским судом. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В частности, речь идет о том, что за август-сентябрь 2018 года переплата составила 18,3 миллион долларов, она также был зачислена в счет пени. Таким образом, за три месяца сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн долларов.

Между тем, "Газпром" по-прежнему отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, поэтому "Нафтогаз" предупреждает, что и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени.

Напомним, что суд вынес решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в конце февраля 2018 года. Он определил, что российская компания должна выплатить украинской 2,6 млрд долларов за недостаточные объемы транзита газа. Отметим, что договор о транзите газа через Украину был заключен в 2009 году и должен действовать до 2019, однако российская сторона снизила оговоренный в нем объем транзита.

Также мы писали, что в "Нафтогазе" заявили, что исковые требования к "Газпрому" уже превышают $12 миллиардов.