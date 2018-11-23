До конца 2019 года все руководство Министерства обороны Украины перейдет на гражданский контроль. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве в пятницу, 23 ноября. Его цитирует Корреспондент.

"Речь идет о глубинном реформировании Вооруженных сил, которое начинается с того, что мы устанавливаем гражданский контроль над ВСУ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Украине продвигается работа по изменению вооруженных сил согласно стандартам НАТО.

Порошенко напомнил, что 13 октября глава Минобороны Степан Полторак был первым военным, который сдал погоны и стал гражданским министром. "До конца (2019 - Прим.Ред.) года это сделает все руководство Минобороны", - добавил глава государства.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина сейчас проводит наибольшее количество учений, как внутри границ, так и за пределами, для того чтобы обеспечить эффективную координацию и взаимодействие.

"Как вы думаете, сколько офицеров в 2013 году в украинских ВС общались на английском языке? А сколько сейчас? В 14 раз больше. И для нас это совершенно принципиально", - добавил он.

Порошенко также напомнил, что с 1 января солдаты ВСУ будут получать 10 тысяч гривен, а на фронте - 21 тысячу гривен.

Как сообщала "Страна", в прокуратуре назвали виновным во взрывах арсенала Минобороны в Ичне "кого-то со взрывчаткой".

Также стали известны подробности гибели двух украинских военных на Донбассе.