В минувшем октябре Украина на 6,7% сократила выплавку стали в сравнении с октябрем 2017 года, но сохранила 13-е место в рейтинге Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel, в котором указаны 64 страны - основные производители этой продукции. Такие данные озвучены по итогам работы металлургических предприятий, передает "Интерфакс".

В частности, в октябре 2018 года Украина снизила производство стали до 1,788 млн тонн.

Также в октябре зафиксировано увеличение выплавки стали по отношению к октябрю-2017 в большинстве стран первой десятки, кроме Японии и Турции.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам октября выглядит следующим образом: Китай (82,552 млн тонн, рост на 9,1%), Индия (8,770 млн тонн, рост на 0,4%), Япония (8,564 млн тонн, падение на 4,5%), США (7,571 млн тонн, рост на 10,5%), Южная Корея (6,185 млн тонн, рост на 3,5%), РФ (6,020 млн тонн, рост на 0,6%), Германия (3,6 млн тонн, рост на 1,4%), Турция (3,164 млн тонн, падение на 4,3%), Бразилия (3,135 млн тонн, рост на 3%) и Италия (2,299 млн тонн, рост на 1,1%).

Далее следуют Иран (2,070 млн тонн, рост на 10,6%), Тайвань (КНР, 1,965 млн тонн, рост на 9,7%) и Украина (1,788 млн тонн, падение на 6,7%).

В целом в октябре 2018 года 64 страны произвели 156,583 млн тонн стали, что на 5,8% выше октября-2017.

За январь-октябрь 2018 года в первую десятку вошли: Китай (782,458 млн тонн, рост на 6,4%), Индия (88,433 млн тонн, рост на 5,5%), Япония (87,188 млн тонн, падение на 0,1%), США (71,744 млн тонн, рост на 5,1%), Южная Корея (60,366 млн тонн, рост на 2,2%), РФ (60,294 млн тонн, рост на 1,6%), Германия (35,554 млн тонн, падение на 2,4%), Турция (31,289 млн тонн, рост на 0,8%), Бразилия (29,229 млн тонн, рост на 2,5%) и Италия (20,614 млн тонн, рост на 2,7%).

На 11-м месте - Иран (20,590 млн тонн, рост на 19%), на 12-м - Тайвань (КНР, 19,241 млн тонн, рост на 2,3%) и на 13-м - Украина (17,567 млн тонн, на уровне 10 месяцев прошлого года).

За 10 месяцев 2018 года 64 страны произвели 1 млрд 502,021 млн тонн стали, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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