Предстоящие выходные в Украине начнутся с морозов. В субботу, 24 ноября, в западных регионах страны ожидается снег. Об этом речь идет в прогнозе, опубликованном на сайте "Укргидрометцентра".

Так, согласно прогнозам синоптиков, 24 ноября к снегу стоит готовиться жителям Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Правда, днем в этих регионах будет довольно тепло, по сравнению с другими: 0...+2 градуса. Так что, очевидно, суббота будет не только снежной, но и скользкой. Ночью в западных областях будет морозно: -2...-7 градусов.

В центральных, восточных и южных областях 24 ноября будет сохраняться переменная облачность. Температура будет держаться на уровне 0...-4 днем и -7...-11 ночью. Особенно морозно будет в Харьковской и Луганской областях.

В Киеве субботняя погода не сильно будет отличаться от пятничной. Днем -2...-4, ночью -5...-7 градусов. Осадков не ожидается.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.

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