В Киеве появились борды с антирекламой Юлии Тимошенко. На них размещены фото лидера "Батькивщины", иногда искусственно состаренные, иногда просто откровенно неудачные. Фото сопровождаются провокацонными подписями.

В частности, на улице Набережно-Крещатицкой написано: "Последний шанс для старушки". На другом щите красуется подпись "Подняла цену на газ в 2008, подниму и в 2019".

Борды внешне похожи на агитационную наружную рекламу "Батькивщины", на них так же написано "Новый курс Украины" и даже есть ссылка на сайт одноименного форума, который проводила Тимошенко в Киеве.

Юлия Тимошено планирует баллотироваться на президентских выборах 2019 и на данный момент является лидером по рейтингу среди кандидатов. По данным на начало ноября 2018 года, в первом туре на выборах президента Украины за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 13,4% украинцев.

Реакция "Батькивщины"

В партии Тимошенко уже прокомментировали появление скандальных бордов. Там считают, что к этому приложил руку Петр Порошенко.

В заявлении "Батькивщины", обнародованном на официальном сайте политсилы, говорится: "Ощущение неизбежного конца и осознание, что шансов переизбраться на второй срок не осталось, заставляет Петра Порошенко терять голову и толкает его к использованию самых грязных инструментов ведения избирательной кампании".

"Не в состоянии после 4,5 лет управления государством предъявить обществу хотя бы один свой багаж, нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды – дискредитации главного оппонента". Причем делает он это совершенно унизительным и отвратительным способом", - говорится в заявлении.

В партии считают, что борды развесили по личному указанию Порошенко, а исполнителем является депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади.

"Батькивщина" призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому дерзкому преступлению, а местную власть – "очистить" украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта", - говорится в заявлении политсилы.

"Нигде в Европе отлично выглядящих женщин не называют бабушками"

Историю с бордами начали обсуждать в социальных сетях. Так, блогер Макс Бужанский пишет, что "вот этими самыми руками" пиарщики Порошенко поднимают вопросы религии и истории: "В разрезе видимо предстоящего Президенства Юлии Владимировны, лично меня беспокоят всего две вещи.

Как дотянуть до конца ее каденции, и необходимость задумываться над тем, за кого голосовать в 2024 году уже прямо сейчас, потом, как всегда, немного не хватит времени. Но уж никак не её возраст. Бабушка? В чём я уверен, так это в том, что она переживет и авторов плаката, и их нанимателей, причем не просто переживет, но еще и отпиарится на их похоронах. Заставив рыть друг другу могилу и демонстрируя, как они пытаются спихнуть туда соседа вместо себя.

Знаете, что самое омерзительное в этой власти? Будучи вот такими мелочно-пошленькими крысятами, они постоянно пытаются замахиваться на нечто более возвышенное, чем поднять стоимость банки килек в 250 раз. Религию, историю и тд. Вот этими самыми руками. Будет просто обидно не отрубить их в марте, согласитесь".

Телеведущая Наталья Влащенко тоже возмущена: "Немцы никогда в жизни не позволили бы себе таких вещей. Нигде в Европе отлично выглядящих женщин 50+ ( а Юля на 10 лет младше Ангелы) не называют бабушками. Не представляю, что французы так говорят о Денев, итальянцы о Монике Белуччи.

С такой разрухой в башке невозможно стать Европой. Я уже не говорю об остальном (экономика, политика и пр). Вот потому они и не спешат.

P.S.и кстати, в ленте теперь сотни комментов на тему: "не собирался голосовать, но теперь буду". Технологи, мать вашу".

Бизнесмен Александр Меламуд: "Терпеть не могу Тимошенко. Но всех остальных терпеть не могу ещё больше. А после бордов о возрасте Юльки я буду всех агитировать голосовать за неё".

Политик Марина Ставнийчук тоже высказывает свои предположения об авторах плакатов: "Это пример того, что президентские выборы будут без правил. Хотели испортить ЮВТ настроение в ближайшие дни?! А испортили свой и без того пошатнувшийся имидж. Потому что сразу понятно, кому выгодно?! Подвела команда Петра Порошенко. Не солидно. Примитивно. И не по - мужски. Хороший минус ушел в первую очередь вам, ребята.

Хотя все не так плохо. Пожалуй много бабушек хотели бы так круто выглядеть! И при таком виде - последний шанс может быть только у соперников. Как водится, за что боролись, на то и напоролись Палка всегда о двух концах".

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко: "Сегодня по дороге на форум полюбовался творчеством жополизов с Банковой. Если это последний аргумент Петра, то все реально грустно.

Я не знаю - кто там кому "бабушка", кто "дедушка". Я сегодня воочию убедился, что бульдозер под названием ЮВТ очень трудно будет остановить, и под него попадут многие "непопулисты" и глупые жополизы, управляемые с Банковой".

Журналист Ольга Мусафирова также возмущена формулировкой о старушке: "С удовольствием дам по морде автору идеи и заказчику известного борда Юлии Тимошенко. В любом удобном (или неудобном) для вас месте.

PS Всем, кто назовет это объявление проявлением женской или возрастной солидарности - тоже. Обращайтесь. PPS За Тимошенко никогда не голосовала и не буду ни при каких условиях".

Депутат Сергей Высоцкий вспоминает, кто еще оскорбительно высказывался о Тимошенко: "Кстати, закомплексованный идиот Янукович потребовал, чтобы при нем все называли Тимошенко бабушкой. Такие "креативы" только усиливают позицию Тимошенко. А усиление ее позиций - не в интересах Украины".

Журналист Татьяна Николаенко пишет: "Даже если это ее последний шанс, это низко. Но это не главное, ее технологам придумать на это зеркалку - раз плюнуть. Хотите борды - скинемся еще раз на сапоги Ирины Луценко, детсады жены Березенко, месторождения друзей Кононенко и по 2 гривны с жетончика Паши Фукса???

А - еще подайте миллиард на фонд президента, чтобы не убежали мозги по безвизу.

А можно теперь, супергении, вы придумаете оправдание всенощного принятия бюджета и что этот бюджет нам хорошего принесет? Трудно?"

Журналистка Елена Скидан считает, что ответ Тимошенко на заставит себя ждать: "Эх, мужичок, да у тебя с ноготок, а если она ответит... Так вот на что идет бюджет".

Экс-мэр Равы-Русской Ирина Верещук осуждает такой "креатив: "Если кто-то из команды тех, кто это сделал, меня читает, дружеский совет - не совершайте таких вещей, это только настраивает всех против вас самих. А "бабушек" и будущих "бабушек" на объединение против сексизма, ейджизма, против дремучего рагульства в политике!"