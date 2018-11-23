"Власти Крыма" заявили о планах усилить контроль за "неконтролируемой миграцией крымчан с украинскими паспортами". Об этом сообщает издание "Крыминформ".

"В (аннексированном - Прим.Ред.) Крыму заявили, что вопрос усиления контроля за" неконтролируемой миграцией крымчан с использованием украинских паспортов "будет решаться на федеральном уровне", - отметил "заместитель председателя Совета министров Крыма" Игорь Михайличенко.

На заседании "пограничной комиссии" он говорил о необходимости увеличить количество видеокамер на пунктах пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской области.

По словам Михайличенко, "бесконтрольное использование украинских паспортов может привести к проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

По информации "пограничного управления" ФСБ России в 2018 году админкордон с аннексированным Крымом в пунктах пропуска пересекли более 2,5 миллиона человек, при этом 250 000 из них зарегистрированы на территории аннексированного полуострова.

Как сообщала "Страна", осужденный украинский журналист перенес операцию и нуждается в реабилитации.

"Именно длительное преследование российской властью авторитетного журналиста, осуждение за профессию, стрессы и ограничения в общении и передвижении - причины нынешнего ухудшения состояния здоровья Николая Семены", - пишет глава НСЖУ.

Напомним, что президент России Владимир Путин в пятницу, 23 ноября, прибыл в аннексированный Крым.