Президент Петр Порошенко заявил, что намерено оглашал неверные даты начала безвизового режима с ЕС для давления на Европу. Об этом президент рассказал на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета в Киеве, сообщает Европейская правда.

Порошенко утверждает, что неправильные даты на самом деле помогали ему вести переговоры с европейскими партнерами.

"Мне это было нужно как инструмент давления на партнеров. Раскрывая тайны дипломатической работы... (нужно было) идти к ним и говорить: "Ну, я же уже пообещал в Украине. Так что вы что-то делайте", - говорит президент.

"Первый раз была названа дата 27 ноября. Затем - 1 февраля. Потом... четыре раза переносилось, и у нас здесь все бесновались... Когда 11 июня двери безвиза открылись, те, кто критиковал, растерялись", - добавил он.

При этом СМИ уточняют, что первой датой начала действия безвиза Порошенко называл не 27 ноября, а 1 января 2015 года. Такую дату он анонсировал во время своей инаугурации в июне 2014 года.

Ранее "Страна" писала о том, что за год безвиза украинцы 20 млн раз пересекали границу с ЕС, но биометрическим паспортом воспользовались чуть более полумиллиона человек.

Также мы сообщали, что объявленный Порошенко безвиз с Таиландом не вступил в силу.