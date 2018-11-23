К годовщине начала революции на Майдане многие участники тех событий начали постить трогательное видео пятилетней давности, на котором седобородый дедушка из Запорожья Леонид Кайда в белом халате старательно моет шваброй фонтан с монументом Основателям Киева. Кайда мелькает на многих видеозаписях и фотографиях того периода. Журналистам он рассказывал что приехал поддержать революцию из Запорожья.

"Страна" навела справки о судьбе одного из символов революции и оказалось что Кайда....по решению суда помещен в психиатрическую больницу и к нему применены принудительные меры медицинского характера из-за душевного расстройства.

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

После Майдана Кайда так и не смог найти себя в новой стране, пережившей революцию. Жил на улице после демонтажа последних палаток на Майдане, и, как следует из решения суда, начал обзванивать государственные учреждения и сообщать о ложном минировании.

Из решения Печерского райсуда Киева за 13 апреля этого года известно, что Кайда "3 августа 2017 года примерно в 19:10 часов, находясь на улице Архитектора Городецкого, имея умысел на нарушение общественной безопасности, в части предоставления недостоверной информации об угрозе взрыва и распространения ложных сведений, создания обстановки всеобщего страха, паники, и нарушения безопасности общества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия в виде вреда общественной безопасности, желая наступления таких последствий, стремясь дезорганизовать деятельность учреждения, совершил звонок с собственного мобильного номера телефона на спецлинию 102 и оператору дежурной части заведомо ложно сообщил о заминировании здания Администрации президента Украины".

Кроме того, 18 сентября 2017 года примерно в 11:08 часов, Кайда, находясь на улице Архитектора Городецкого, 10/1, имея умысел на повторное нарушение общественной безопасности, в части предоставления недостоверной информации об угрозе взрыва и распространения ложных сведений, создания обстановки всеобщего страха, паники, и нарушения безопасности общества, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия в виде вреда общественной безопасности, желая наступления таких последствий, стремясь дезорганизовать деятельность учреждения, совершил звонок с таксофона № 0100016, на спецлинию 102 и оператору дежурной части повторно, заведомо ложно сообщил о заминировании здания Национального банка Украины, расположенного на улице Институтская, 9-А, в котором в это время проходил рабочий процесс и у самого здания проходил митинг.

Действия Кайды следствием были квалифицированы по ч.2 ст. 259 УК Украины, как умышленные действия, которые выразились в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, грозящего гибелью людей и другими тяжкими последствиями.

Во время досудебного расследования относительно подозреваемого была проведена стационарная комиссионная судебно-психиатрическая экспертизу, согласно которой в период времени, к которому относится действие, подозреваемый проявлял признаки "биполярного аффективного расстройства, текущего эпизода мании без психотических симптомов". 13 апреля этого года судья Печерского суда Светлана Смык постановила применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде помещения в психиатрическую больницу с обычным надзором.

Кайда не согласился с этим решением и подал апелляцию,утверждая что психически здоров и дело против него сфабриковано. Однако 24 июля этого года коллегия Апелляционного суда Киева отклонила его апелляцию и признала решение Печерского райсуда о помещении в психиатрическую лечебницу законным.

Таков печальный финал этого неординарного пенсионера из Запорожья,приехавшего в Киев поддержать Майдан.