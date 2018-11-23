Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не является подозреваемым по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом идет речь в официальном заявлении, опубликованном на сайте облсовета. 

Сообщается, что официальный отпуск Владислава Мангера, согласно распоряжению от 13 ноября №342, должен был продлиться с 19 ноября по 3 декабря. Однако из-за служебной необходимости глава облсовета прервет свой отпуск и выйдет на работу уже 26 ноября.

Заявление было сделано в связи с информацией активистов о том, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер является фигурантом дела об убийстве Гандзюк и пытается бежать из страны.

В Херсонском облсовете подчеркнули, что Мангер не является подозреваемым по делу, он был допрошен следственными органами в качестве свидетеля, как и другие руководители органов власти.

Напомним, что 29-30 ноября в Херсоне состоится выездное заседание Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.

Также мы писали, что на втором заседание ВСК Рады по делу убийства Гандзюк не было председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, председателя областной государственной администрации Херсона Андрея Гордеева.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!