Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не является подозреваемым по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом идет речь в официальном заявлении, опубликованном на сайте облсовета.

Сообщается, что официальный отпуск Владислава Мангера, согласно распоряжению от 13 ноября №342, должен был продлиться с 19 ноября по 3 декабря. Однако из-за служебной необходимости глава облсовета прервет свой отпуск и выйдет на работу уже 26 ноября.

Заявление было сделано в связи с информацией активистов о том, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер является фигурантом дела об убийстве Гандзюк и пытается бежать из страны.

В Херсонском облсовете подчеркнули, что Мангер не является подозреваемым по делу, он был допрошен следственными органами в качестве свидетеля, как и другие руководители органов власти.

Напомним, что 29-30 ноября в Херсоне состоится выездное заседание Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.

Также мы писали, что на втором заседание ВСК Рады по делу убийства Гандзюк не было председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, председателя областной государственной администрации Херсона Андрея Гордеева.