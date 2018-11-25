В воскресенье, 25 ноября, на канале 1+1 проходит финал популярного шоу "Танцы со звездами", во время которого вручат кубок победителю шестого сезона. За главную награду соревнуются три пары: Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздевой.

Начало онлайн трансляции в 21:00. "Страна" ведет онлайн шоу.

В этом эфире судей четыре. Кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Димы Монатика танцы оценивает также Владимир Зеленский.

Первая пара с Иракли Макацарией получила 40 баллов за пасадобль.

Вторая пара с Лесей Никитюк получила от судей 32 балла.

20:40 Дима Монатик во время финального эфира представит трек "Зашивая душу".

20:20 В Суперфинале выступит популярная швейцарская группа KADEBOSTANY.

Как проходило шоу

Изначально в "Танцах должны были участвовать 14 звездных участников: Злата Огневич, Слава Каминская, Павел Зибров, Леся Никитюк, Николай Тищенко, Иракли Макацария, Павел Вишняков, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Игорь Ласточкин, Маша Ефросинина, Мишель Андраде, Руслан Сеничкин, Оксана Марченко. Но Слава Каминская получила травму позвоночника перед первым эфиром во время репетиции. Она так и не смогла восстановиться, а позже оказалось, что у нее также были сломаны ребра. Поэтому в состязании на паркете в итоге приняли участие 13 пар.

Все участники шоу Фото Танці з зірками

С дистанции досрочно сошла и Оксана Марченко. Медицинское обследование показало, что у нее сломаны несколько ребер, а активные тренировки могут навредить здоровью. Участие популярной телеведущей сопровождалось скандалами из-за того, что ее супруг - политик Виктор Медведчук. Коллектив выпуска новостей на телеканале 1+1 ТСН, накануне запуска шоу, подписал протестное письмо к руководству канала, но его гендиректор Александр Ткаченко в комментарии заявил, что на канале опираются на рейтинги, а украинские зрители хотят видеть Оксану Марченко в программе. Ее поклонники запустили флешмоб в поддержку "Оксана, танцуй!" А противники наполнили странички проекта гневными комментариями о том, что она должна прервать участие.

За время шоу его неожиданно покинули довольно сильные участники, что стало большой неожиданностью: Маша Ефросинина, Анита Луценко, Павел Вишняков, Мишель Андраде.

А в финале оказалась единственная девушка - Леся Никитюк, компанию которой составили Иракли Макацария и Игорь Ласточкин. С Лесей Никитюк также связаны возмущения многих зрителей. Похоже, равнодушных к ее участию почти не осталось. Ее поклонники, которые полюбили телеведущую за открытость, простоту и чувство юмора, поддерживают ее смс во время голосований, бурными аплодисментами во время живых выступлений в зале, и в соцсетях. Они считают, что она достойна победы за свой стойкость и напоминают, что она непрофессиональный танцор, а многие другие участники занимались танцами по роду своей деятельности. Их оппоненты заявляют, что это несправедливо, если выиграет не объективно лучший танцор, а любимец публики.

Политика шоу такова, что именно зрители решают судьбу участников проекта. А возможная победа Леси Никитюк остается главной интригой финала. В любом случае останется много недовольных.

Танцы со звездами 2018: финалисты

Леся Никитюк. Во время учебы в Хмельницком активно участвовала в КВН, выступала в команде "Торнадо Люкс". Запомнилась по участию в передаче "Рассмеши комика", где вместе с подругой выиграла сначала 20 тысяч, а потом 50 тысяч гривен. Через год ее пригласили ведущей в популярное шоу "Орел и решка". Также она вела авторскую программу о шоу-бизнесе "Леся-ЗдЄся" и участвовала в шоу "Хто зверху?" О личной жизни телеведущей ничего неизвестно, она тщательно сохраняет приватность.

Леся Никитюк и Макс Ежов. Фото: Танці з зірками

Иракли Макацария. Грузинский телепродюсер и бизнесмен стал известен после участия в шоу "Холостяк", также он участвовал в "Танцах со звездами" в Грузии. Детство он провел в Батуми, школу окончил в США, высшее образование получил в Тбилиси. Холост, но вокруг него всегда много девушек, каждой из которой спешат приписать роль его избранницы.

Иракли Макацария и Яна Заец. Фото: Танці з зірками

Игорь Ласточкин. Украинский шоумен и юморист, участвовал в КВН, ведет передачу "Рассмеши комика", тренер шоу "Лига смеха". Окончил Государственную металлургическую академию Украины в Днепре - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей. Позже учился в ГИТИСе. Женат, воспитывает сына.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Фото: Танці з зірками

Танцы со звездами 2018: судьи

За судейским столом, как и в прошлом сезоне, Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. По закону жанра, каждому из них соответствует свой типаж судьи: Екатерина строгая, Дмитрий - щедрый на оценки и похвалы, а Влад Яма - умеренный судья, который может и замечание сделать, и высокую оценку поставить.

Звездная тройка судей (Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар, Влад Яма). Фото: Танці з зірками

Екатерина Кухар - украинская прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Она начала заниматься танцами с 5 лет, демонстрируя отличные физические способности. В составе труппы Национальной оперы гастролировала в Европе, США, Японии, Китае, Южной Корее, Канаде. О первом муже балерины известно, что он также занимался в хореографическом училище, но ушел в бизнес. В браке родился сын Тимур. Вторым мужем стал Александр Стоянов, которого называют гордостью украинского балета. Критики называют их самой красивой балетной парой в Европе, они вместе участвовали во многих постановках. В этом браке родилась дочь Настя. Недавно Екатерина поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram. Ее супруга назначили приглашенным художественным руководителем Харьковского Национального Академического Театра Оперы и Балета.

Влад Яма - танцор и преподаватель хореографии, обладатель Кубка Украины по бальным танцам. Стал популярным после участия в проекте "Танцы со звездами", где вместе с Натальей Могилевской дошел до финала. В шоу этого сезона запомнился своим конфликтом с Лесей Никитюк, которую назвал "драбиной", а также заявил "не бий мене, мамо, мокрыми трусами", глядя на ее выступление. В ответ на это Леся записала песню с Сергеем Бабкиным, обращенную к строгому судье. Однако после эфира, где Леся участвовала в номере с Владом Ямой, их отношения улучшились. А строгий судья сказал, что увидел, как она усердно тренируется. Супругу Влада Ямы зовут Лилиана. Предложение ей он сделал после семи лет отношений. У пары есть сын Лион.

Дмитрий Монатик - популярный украинский певец и хореограф увлекался брейк-дансом. Участвовал в украинских талант-шоу. В 2008 году он не прошел кастинг на "Фабрике звезд-2", но его заметила Наталья Могилевская и пригласила в свой балет. а потом Дмитрий стал администратором шоу. В 2010 году принимал участие в проектах "Танцуют все!" и "Х-фактор". Женат. Его супругу зовут Ирина, они воспитывают двоих сыновей. О семье предпочитает не говорить, но в одном интервью заявил, что его жена потрясающая и что она прошла с ним все на пути к славе. Начинали они со съемной квартиры, где у пары был только матрас, но Ирина всегда поддерживала его и верила, что жизнь изменится к лучшему.