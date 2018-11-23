На видео с вертолетами над Кремлем, которые несут людей в сетке, появившемся в Сети 22 ноября, запечатлен фрагмент регулярных учений спецслужб. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "Интерфакс".

Так, Дмитирий Песков подтвердил информацию Федеральной службы охраны о том, что на территории Кремля 22 ноября проходили учения.

"...Ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект", - заявил Песков.

Правда, пресс-секретарь президента РФ не смог подробнее рассказать о стадиях учений, сославшись, что это - компетенция ФСО.

Видео: YouTube/ Anar Ahmedov

Напомним, появились фото учений украинской реактивной артиллерийской батареи, которые прошли на берегу моря.

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