Экс-футболист команд СК "Каховка", ПФК "Сумы" и краматорского "Авангарда" Сергей Козаченко получил пожизненную дисквалификацию. Его отстранили от футбола из-за игры в одной из команд сепаратистов. Об этом говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета КДК ФФУ.

В документе указано, что Козаченко пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Причиной такого жесткого наказания стало то, что Козаченко в 2016-2017 годах играл в команде "Оплот Донбасса", почетным президентом которой был "глава ДНР" Александр Захарченко.

Туда он перебрался из Краматорска, где играл за "Авангард". Команда выступала не только в "соревнованиях" в ДНР, но и участвовала в открытом чемпионате Ростовской области.

В 2018 году Козаченко начал выступать за команду СК Каховка. Весной данная команда стала обладателем Кубка области, причем сам он в соцсети Вконтакте написал, что кубок едет в Донецк. После скандала этой весной Сергей Козаченко покинул Каховку.

Как сообщала "Страна", Месси не против, чтобы Неймар вернулся в Барселону. Нападающий в узком кругу заявил, что не возражает против возвращения талантливого игрока в команду.

Напомним, что Shakhtar Social Foundation объявляет о создании футбольной команды девочек в Харькове. 8 декабря в харьковском фитнес-клубе "Волна" (ул. Астрономическая, 7а) состоится тестовая тренировка для девочек 2011 и 2012 года рождения, по итогам которой будет сформирована команда из 20 игроков.