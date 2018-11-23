16 ноября 93-летняя украинка Мария Цебак, проживающая в Германии, впервые в жизни получила паспорт. Об этом сообщает консульство Украины во Франкфурте-на-Майне на своей странице в Facebook.

Мария 16-летней девушкой попала в Германию на принудительные работы, после окончания войны она хотела вернуться в Украину, но случайно узнала о том, что украинцев из западных регионов после возвращения сразу отправляют в Сибирь. Благодаря единственному имеющемуся у нее документу о ее происхождении она смогла избежать этой участи, но ей пришлось остаться в Германии. Впрочем, получать немецкое гражданство она категорически отказалась. На руках у нее было уникальное удостоверение личности без указания родины.

Работники консульства помогли Марии Цебак получить ее первый в жизни паспорт, документ гражданина Украины.

Скриншот, фото: Facebook/ Generalkonsulat der Ukraine in Frankfurt am Main

Напомним, Москаль заявил, что Венгрия устроила раздачу паспортов украинцам уже на своей территории.

Также мы писали, что украинцы по липовым справкам покупали болгарские паспорта по 5 тысяч евро в биткоинах.