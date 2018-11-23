Не менее четырех часов необходимо простоять в очереди на границе, чтобы попасть в Венгрию через КПП "Лужники-Берегшурань". Однако сегодня утром, время ожидания затянулось еще больше. Некоторые люди, которые планировали рано утром пересечь границу, стоят в очереди уже почти пять часов. Об этом пишет Mukachevo.net.

Разъяренные водители говорят, что задерживают обслуживание автомобилей венгерские таможенники и пограничники.

"Это просто настоящий саботаж! Раньше были жалобы на украинскую таможню, теперь все наоборот - венгры просто перестали работать. Такое впечатление, что делается все это специально - чтобы разозлить всех. Причем страдают от этого как украинские водители, так и венгерские. Не понимаю кому это может быть выгодно ... " - сетует водитель из Берегово.

В автомобильной очереди, которая растянулась до магазина "Duty Free" с украинской стороны, ежеминутно растет напряжение. Некоторые пытаются прорваться вперед, тогда начинаются крики и нецензурная брань.

Не могут пройти границу даже владельцы европаспортов, которые ждут в отдельной очереди. Граница в венгерском направлении практически стоит. Некоторые связывают это с техническими работами, которые сейчас проводят на венгерских КПП. Недавно был опубликован график задержек.

"Вместе с тем даже пожаловаться некому - венгерская "горячая линия" не отвечает. В украинскую погранслужбу можно дозвониться без проблем. Неужели никого в Венгрии не волнует, что происходит у них на границе?", - спрашивают водители.

На официальном сайте полиции Венгрии указано, что примерное время ожидания на КПП "Лужники-Берегшурань"- два часа. На деле выходит - вдвое и даже втрое дольше.

Фото: mukachevo.net

Ранее "Страна" писала о том, что на границе с Венгрией контрабандист с сигаретами и надувной лодкой угрожал пограничникам.

Также мы сообщали, что вступил в силу закон, по которому за нарушение госграницы могут посадить на 3 года.