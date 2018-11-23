Полноценное членство в Евросоюзе станет возможным для Украины уже через несколько лет. Об этом в пятницу, 23 ноября, заявил Петр Порошенко в ходе встречи со студентами в Киеве, пишет Корреспондент.

Такое утверждение президент сделал в ответ на вопрос, когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

"Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет", - заявил Порошенко. Глава государства, общаясь со студентами, призвал "не вестись" на вопросы о сроках вступления в ЕС. По его словам, нынешние школьники уже будут жить в Евросоюзе.

Порошенко заявил, что дата зависит в том числе и от студентки, задающей ему вопрос. Для вступления в ЕС потребуется "объединиться" и "упорно работать" для изменения страны. После этого у Европы якобы не останется выбора, так как без Украины она не может быть полноценной.

Ранее "Страна" сообщала, что Конституционный суд одобрил евроинтеграцию Украины и запретил аренду иностранцами военных баз.

Также мы писали о том, что Рада под надзором Порошенко поддержала внесение в Конституцию курса на НАТО.