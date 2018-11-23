В Киеве полицейские задержали подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Сергея Козьякова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, тогда неизвестные подбежали к мужчине и облили его зеленкой. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.

В домах подозреваемых проводятся обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой было совершено правонарушение. Задержанных доставят в управление полиции для установления обстоятельств нападения.

По словам одного из фигурантов, за нападение им заплатили $200. Эта информация также будет проверяться в ходе следствия. За совершенное правонарушение им грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", Геращенко назвала нападение на главу ВККК местью за его принципиальную позицию.

Отметим, что судью, который ведет дело Януковича допустили к конкурсу на должность в Верховный Суд.