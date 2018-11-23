Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 ноября, прибыл в аннексированный Крым. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин в Крыму, уже прилетел", - заявил Песков.

Спикер президента пояснил, что на заседании с участием Путина будет обсуждаться его указ "О национальных и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". По его словам, после этого заседания Путин наверняка задержится на оккупированном полуострове и проведет серию встреч с так называемыми членами правительства, вице-премьерами и руководством своей администрации.

Ожидается, что Путин проведет заседание президиума Госсовета в расположенном на Южном берегу Крыма неподалеку от Ялты курортном комплексе Mriya (Мрія) Resort & SPA, который попал в список санкций США из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список санкций 12 сентября 2014 года.

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