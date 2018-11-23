23 ноября на встрече со студентами в Киеве Петр Порошенко рассказал, как он собирается потратить 1 миллиард гривен, выделенный в бюджете на 2019 год на новосозданный "Фонд президента Украины". Об этом пишет "Украинская правда".

По словам главы государства, деньги будут выделятся на стипендии и гранты студентам и молодым ученым. Сам фонд Порошенко в своей речи назвал "чрезвычайно важным".

"Там, где есть соглашения с иностранными университетами – поможем со стипендиями тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину", - заявил Петр Порошенко.

Кроме того, он пообещал выделять "через прозрачную модель" средства на исследования молодых ученых, которые не имеют бюджетной поддержки. По словам президента, руководитель фонда будет избран по результатам конкурса, который будет объявлен в ближайшее время.

Студентам глава государства также сообщил, что именно помощь молодежи поможет "привести страну в ЕС и НАТО".

Напомним, что в госбюджете Украины предусмотрен миллиард гривен на Фонд президента. Из него Петр Порошенко сможет финансировать различные социальные проекты. Мы писали о том, почему это похоже на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.

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