В Украине цены на лекарства из аптечной корзины выросли с начала 2018 года на 6%, или на 11,3 грн. Об этом говорится на странице председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко в Facebook.

Лекарства, которые входят в социальную аптечную корзину, на начало ноября 2018 стоили вместе 198,2 грн. При этом на начало 2018 года стоимость аптечной корзины составляла 186,9 грн.

"Уровень инфляции составил за это время 7,4%, то есть лекарства являются товарной группой, которая в этом году росла меньшими темпами, чем большинство товаров и продуктов", – отметил Дорошенко.

Цены на лекарства в аптеках с условной корзины подорожали за первые десять месяцев 2018 от 4% до 11%, а именно: импортные сосудорасширяющие средства – на 4%, отечественные сосудорасширяющие средства – на 5%, импортные лекарства – на 6%, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты – на 7%, отечественные антибиотики – на 9% и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты – на 11%.

По сравнению с началом 2018 года импортные лекарства прибавили в цене 5,8 грн, импортные сосудорасширяющие средства – 1,9 грн, импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты и отечественные антибиотики – по 1,3 грн, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты и отечественные сосудорасширяющие средства – по 50 коп. Рост стоимости импорта происходил на фоне почти одинакового курса гривны в январе и октябре.

На начало ноября 2018 импортные лекарства стоили 103,4 грн за 10 капсул, импортные сосудорасширяющие средства – 47,9 грн за 10 капсул, отечественные антибиотики – 15,6 грн за 10 таблеток, жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные – 13,6 грн за 1 пакетик, сосудорасширяющие средства отечественные – 10,1 грн за 10 таблеток и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты – 7,6 грн за 10 таблеток.

На начало июля 2018 аптечная корзина стоила 192,3 грн. В то же время импортные лекарства стоили в среднем 100,3 грн за 10 капсул, импортные сосудорасширяющие средства – 46,5 грн за 10 капсул, отечественные антибиотики – 15 грн за 10 таблеток, жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные – 13 грн за 1 пакетик, сосудорасширяющие средства отечественные – 10 грн за 10 таблеток и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты – 7,5 грн за 10 таблеток.

В условную корзину вошли все виды лекарств, подлежащих государственному мониторингу: антибиотики отечественные и импортные (по 10 таблеток или капсул), сосудорасширяющие средства отечественные и импортные (по 10 таблеток или капсул), жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные (10 таблеток) и импортные (1 пакетик). Расчет стоимости аптечной корзины сделан на основании данных государственной статистики.

Как сообщала "Страна", Кабмин уволил начальника Гослекслужбы за незаконный запрет на вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка.

Отметим, что Узбекистан заблокировал импорт украинских лекарств.