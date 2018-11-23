В Администрации Петра Порошенко не раскрывают список лиц, которые принимали участие во встрече президента с иерархами УПЦ МП в Украинском доме 13 ноября. Об этом пишет Украинские новости, ссылаясь на ответ АП на свой запрос.

В частности, в официальном информационном запросе агентство поинтересовалось списком лиц, принимавших участие в данной встрече, ее протяженностью и о чем на этих переговорах шла речь.

Однако в Главном департаменте по обеспечению доступа к публичной информации АП не смогли дать полноценного ответа ни на один из заданных вопросов. Более того, чиновники сообщили, что запрашиваемая информация у них отсутствует.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко провел встречу с тремя иерархами УПЦ МП в Украинском доме. По инициативе Порошенко на 13 ноября была запланирована его встреча с епископатом УПЦ в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом". Однако, Собор епископов УПЦ МП принял решение встретиться с президентом не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры.

Порошенко, после того как отказался приехать на встречу с архиереями, все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви. Их имена и пытались выяснить журналисты.

Также мы писали о том, что один из иерархов УПЦ, встречавшихся с Порошенко, поблагодарил Онуфрия и сказал, что "в раскол не идет".