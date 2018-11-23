В Киеве на Крещатике коммунальщики посыпали абсолютно сухой и чистый асфальт солью. Как сообщает агентство УНН в пятницу, 23 ноября, солью была посыпана пешеходная часть дороги. Этот факт удалось запечатлеть на фото.

Фото: unn.com.ua

"Обычно дороги посыпают солью, чтобы избежать гололеда и обеспечить нормальный проезд, но сегодня утром в центре Киева не было замечено гололедицы", - говорится в сообщении.

Напомним, в день, когда в столице Украины выпал первый снег, коммунальные службы прямо под снегопадом продолжали укладывать асфальт на дороги Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что Генпрокуратура собралась заплатить за уборку снега 160 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что после первого снега за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП. Погибли 11 человек.