В пятницу, 23 ноября, в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 26 человек. Ранены еще 50. Об этом передает Reuters со ссылкой на данные местных властей.

Взрыв произошел в мечети на базе афганской армии в районе Исмаэль-Хель провинции Хост. Взрыв произошел после того, как люди собрались, чтобы посетить пятничную молитву.

По информации Tolo News, взрыв осуществил террорист-смертник около 13:30 по местному времени. Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщала "Страна", в Афганистане потерпел крушение вертолет Ми-8 с украинским экипажем и афганскими военными на борту. Вертолет принадлежал молдавской компании.

Отметим, что США пригрозили наказать судей Гааги из-за возможного расследования войны в Афганистане.