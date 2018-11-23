Порошенко посчитал лайки в его посте о евробляхах признаком правильного движения страны
23 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о растаможке автомобилей на иностранных номерах. Глава государства полагает, что в целом украинцы поддерживают законопроекты №8487 и №8488, потому что его пост в Facebook, посвященный принятию закона, набрал более 10 тысяч лайков. Об этом он сообщил во время встречи со студентами в Киеве, передает "Украинская правда".
По словам президента, активистам-"евробляхерам" нет смысла блокировать трассы, так как законы уже подписаны.
"Теперь водители, которые покупают авто на европейских номерах, платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет. Главное - закройте границы для контрабандистов, научитесь жить в цивилизованном государстве", - сказал Порошенко.
Кроме того, он похвастался перед молодой аудиторией лайками, которые собрал его пост о подписании закона в Facebook.
"Мне приятно, что, как только я выставил этот пост на своем Фейсбуке, 10 тысяч лайков было за 3 часа. Это тоже признак того, что мы правильно двигаемся", - подчеркнул Порошенко.
Скриншот: Facebook/ Петро Порошенко
Пост президента и правда вызвал бурную реакцию у его подписчиков и комментаторов. Правда, Порошенко не сообщил студентам, что многие из самых актуальных комментариев пользователей к этой новости содержат далеко не слова поддержки, а около тысячи "лайков" - это гневная реакция его подписчиков.
Скриншот: Facebook/ Петро Порошенко
Напомним, Парубий подписал законы о "золотой" растаможке евроблях, в них не были внесены изменения, о которых просили "евробляхеры".
Также мы писали, что после двухдневного всеукраинского митинга евробляхеры анонсировали новую акцию протеста.