В новогодние праздники центр Киева обещают превратить в "Страну северного сияния". Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на президента фестиваля Folk Ukraine Игоря Добруцкого.

Сейчас в столице уже начали подготовку к празднованию Нового года на улицах развешивают праздничные гирлянды и наряжают столичный фуникулер. Но информации о том, какой же будет главная елка страны пока еще нет. По словам Добруцкого, рассматривают три варианта.

"Елка может быть искусственной, наборной - из небольших веток, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества в Ивано-Франковской области. На данный момент решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся. 10 декабря – это критическая дата. К этому дню елочки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях. Но, заверяю, в любом случае они будут очень красивыми", - рассказал Добруцкий.

Главная елка Украины будет установлена на Софиевской площади, и еще одна появится на Контрактовой.

Фото: Folk Ukraine

Ранее "Страна" писала о том, что Укрзализныця сообщила, когда можно будет купить билеты на новогодние праздники.

Также мы сообщали, что метеорологи предсказали аномально теплую зиму и погоду на Новый год.