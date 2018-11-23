ВО "Батькивщина" призвала к ответственности за использование "грязных" политтехнологий после того как в Киеве появились билборды изображением лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и провокационными лозунгами. Об этом говорится в заявлении "Батькивщины", обнародованном на официальном сайте политсилы.

"Ощущение неизбежного конца и осознание, что шансов переизбраться на второй срок не осталось, заставляет Петра Порошенко терять голову и толкает его к использованию самых грязных инструментов ведения избирательной кампании", - отметили авторы заявления.

Отмечается, что "не в состоянии после 4,5 лет управления государством предъявить обществу хотя бы один свой багаж, нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды – дискредитации главного оппонента". Причем делает он это в совершенно унизительный и отвратительный способ", - говорится в заявлении.

В "Батькивщине" заявили, что "оскорбительные билборды" в Киеве и пригороде, развесили по личному указанию Порошенко, а исполнителем является депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площади.

"Батькивщина" призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому дерзкому преступлению, а местную власть – "очистить" украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта", - говорится в заявлении.

По мнению "Батькивщины", "попытка Порошенко запятнать и очернить кандидата, имеющего наибольшее доверие народа, которая чуть ли не втрое превышает уровень поддержки нынешнего президента, его не спасет". "Власти остались считанные месяцы, а потом придется отвечать: и за повышение тарифов, и за зарабатывание на крови украинских воинов. Придется отвечать и за использование грязных клеветнических технологий в политической борьбе, которыми президент не унижает своих оппонентов, а себя и, и что самое худшее – всю страну", - резюмировали в политсиле.

Ранее "Страна" сообщала, как президенту выделяют бюджетные деньги на его предвыборный пиар.