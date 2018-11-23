Музыкант Святослав Вакарчук, который пока не заявил о походе в президенты, запустил де-факто политическую рекламу на своем канале в YouTube.

Спич лидера музыкального коллектива "Океан Эльзы", записанный на фоне монумента Независимости, такой:

"Я сейчас нахожусь на Майдане и не могу не обратиться к вам со следующими словами. Пять лет назад здесь началась борьба. Борьба тех, кто был не согласен с циничным беспределом тогдашней власти.

А дальше было и избиение студентов, и неоднократные попытки разогнать Майдан, и тысячи огоньков на нашем концерте, и мурашки от гимна. А дальше был январь, когда мы потеряли первые жизни, но продолжали держать оборону. А потом во время трагических событий февраля, когда мы потеряли Небесную сотню. Но мы победили.

Когда все начиналось, мы не знали, каковы наши шансы на победу. Мы просто шли сюда, потому что не могли не прийти. Мы просто шли по зову своего сердца. Тогда мы впервые доказали сами себе, что настоящие изменения возможны. Что настоящие изменения начинаются с каждого из нас.

Так почему же сегодня так много тех, кто готов опускать руки? Что с нами случилось, люди?

Тогда мы победили преступную власть, имея одно - рвение. Сегодня мы стали опытнее, у нас стало больше возможностей.

Так почему же столько людей готовы отступить, рассказывая, что нас ожидают выборы без выбора?

Неужели мы позволим динозавроподобные политикам, олигархам и их марионеткам деморализовать нас, разводить нас, манипулировать нами, сталкивая лбами?

Тогда здесь на Майдане мы все стояли вместе, как один, плечо к плечу. Нас не пугал ни холод, ни резиновые дубинки, ни даже пули.

А сегодня мы ссоримся друг с другом в Facebook, пока те, кого мы тогда победили, надев новые маски, коварно стараются отвоевать позиции.

Мы не имеем права останавливаться на полпути. И мы не будем останавливаться.

Ради тех, кто погиб здесь на Майдане. Ради тех, кто погиб на востоке.

Ради тех, кто защищает нас сегодня. Ради наших детей и наших родителей.

Мы не можем и не будем останавливаться.

Мы уже научились помогать друг другу, когда этого требует будущее. И мы учимся отличать лжецов и приспособленцев от настоящих.

Когда наступает время, страна знает, сколько нас. Мы скажем свое слово. Все только начинается. И все будет хорошо".

Ролик, приведенный ниже, на момент публикации материала посмотрели 130 тысяч раз.

Напомним, в конце октября Святослав Вакарчук заявил, что его не интересует должность президента Украины. Но добавил, что интересуют изменения в стране.

Ранее артист многократно не подтверждал, но и не опровергал свое участие в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года. На прямые вопросы об этом он отвечает уклончиво и просит подождать.

Какие у Вакарчука шансы на выборах, если он все-таки пойдет на них, а также есть ли для этого противопоказания идти на выборы - в материале "Страны".