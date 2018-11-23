23 ноября на встрече со студентами в Киеве президент Украины Петр Порошенко объявил дату предоставления Украине Томоса об автокефалии церкви. Об этом пишет "112.ua".

По словам главы государства, Синод Вселенского патриархата, на котором будет приниматься решение о предоставлении Украине Томоса, состоится 27-29 ноября в Стамбуле. Также Порошенко пообещал, что уже в декабре в Украине состоится Собор новой церкви.

Отметим, что ранее директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко анонсировал, что Объединительный Собор для создания "украинской церкви" запланирован на декабрь 2018 года. Точную дату он пообещал сообщить 27-29 ноября, как раз после Синода Вселенского патриархата.

Также мы писали, что в начале ноября Порошенко вспомнил слова Путина о ядерном оружии и попросил Варфоломея поскорее дать Томос.