В следующий четверг, 29 ноября, киевское Динамо сыграет выездной матч в Лиге Европы против казахской Астаны. который может определить победителя группы "К". Перед очной встречей у Астаны и киевлян по 8 очков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал пресс-службе казахской команды, чего он ждет от этой встречи.

- Этот матч, возможно, определит победителя группы, так что простым он быть не может. Вероятно, владеть мячом больше будут игроки Астаны, но игровое преимущество будет зависеть от того, какая из команд грамотно распорядится теми моментами, которые будет иметь во время матча, - считает наш коуч.

- Вы наверняка смотрели матч Динамо - Астана в Киеве (2-2). Какое впечатление оставила та игра?

- Киевская игра была матчем равных соперников. Игроки Динамо владели инициативой, вели в счёте, но гости проявили важные качества, в первую очередь умение собраться в критической ситуации. Думаю, из этой игры соперники сделали правильные выводы, что и показали дальнейшие поединки.

- В сборной при вас дебютировал целый ряд молодых игроков Динамо. В чем их преимущество?

- Большинство наших дебютантов как раз из Динамо. В клубе сейчас целая плеяда молодых футболистов, они достаточно талантливы и демонстрируют стабильность, а это как раз то, что нужно нам в национальной команде. Будущее всегда за молодежью, так что эти ребята, которые пришли к нам из молодежной сборной, через пару лет должны стать основой сборной Украины.

- В 2009 году вы участвовали в открытии стадиона Астана Арена. Какие воспоминания оставила Астана и сам стадион?

- У меня прекрасные воспоминания о Казахстане, с большим уважением отношусь к вашей стране, к вашей культуре. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в Казахстан. Желаю вашей стране и вашему футболу прогресса и процветания.



Ранее "Страна" сообщала, что лучшим игроком 15 тура в УПЛ признали полузащитника Динамо Николая Шапаренко.

