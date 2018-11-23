В Полтавской области неизвестные распилили на части самолет Ан-2, который ранее считался украденным. В полиции открыли уголовное производство. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

"В полицию обратился собственник этого самолета. Он арендовал в селе помещение для хранения самолета Ан "кукурузника", так как им не пользовался. А потом обнаружил, что самолёта нет на месте", - заявили в полиции.

По предварительной информации, самолет распилили на металл прямо в ангаре. "У полиции есть наработки и понимание, кто это мог сделать", – добавили в полиции.

В полиции открыли уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах, максимальное наказание - 12 лет). Проводятся оперативно-следственные действия.

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