После назначения нардепа от БПП Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов на ее место в Раду зайдет 86-й номер в списке "Блока Петра Порошенко" одессит Владимир Куренной. Об этом свидетельствует избирательный список партии, опубликованный на сайте ЦИК.

Владимиру Куренному 51 год, уже более трех лет является руководителя департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента. До этого он уже представлял в Раде партию "УДАР" Виталия Кличко в 2012-2014 годах и "Блок Юлии Тимошенко" в 2006-2007 годах. С 1994 по 2002 он был депутатом Одесского горсовета.

Также в Одессе Куренной работал в местном издании, возглавлял пресс-службу горсовета и занимал должность заместителя городского председателя Исполкома горсовета.

Владимир Куренной. Фото: rbc.ua

Напомним, ранее в Верховной Раде проголосовали за назначение министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз.

Также мы писали, что Верховная Рада поддержала назначение исполняющей обязанности главы Минфина Оксаны Маркаровой на должность министра финансов.