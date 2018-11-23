В основном составе донецкого Шахтера дебютировал первый футболист, который родился в XXI веке. Михаилу Мудрику всего 17 лет, и специалисты прочат парню большое будущее. В составе горняков он впервые вышел на поле в кубковом матче против Олимпика (вышел на замену на 69 минуте - Прим.Ред.)

Официальный Youtube-канал "горняков" выложил видеоинтервью с перспективным игроком, в котором он рассказал о том, как попал в большой футбол, о Неймаре и своем отношении к татуировкам.

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Как признался Михаил Мудрик, его мама мечтала видеть сына танцором, и чтобы посещать футбольные тренировки, ему приходилось хорошо заниматься и в репетиционном зале.

Ранее "Страна" сообщала, что 23 ноября, в перерыве матча Шахтер - ФК Львов дрон доставит на трибуны футбольный мяч для счастливчика.

Также мы рассказывали, что полузащитник Шахтера Марлос не успеет восстановиться к решающему матчу против Хоффенхайма в Лиге чемпионов.