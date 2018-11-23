В четверг, в день голосования за бюджет-2019, внефракционный народный депута, экс-глава Правого сектора в Днепре Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне порно категории БДСМ. Об этом сообщил журналист Всеволод Филимоненко в Facebook. Он также привел видеодоказательства этого.

"Я выступаю за легализацию порно-индустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко. Надеюсь, когда нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной Рады", - заявил журналист.

Скриншот: facebook.com/vsevolod.filimonenko

Видео: youtube.com/ TVgolosnaroda

Андрей Денисенко родился в 1973 году в Днепропетровске. По образованию - историк. В 2011 году вступил в ВО "Свобода", с февраля 2014 года возглавил областную организацию движения Правый сектор. Официальные источники сообщают, что Денисенко женат и у него есть дочь 2002 года рождения.

Комментариев Денисенко по поводу БДСМ на его страницах в соцсетях пока нет.

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде предлагают запретить украинцам поездки в Россию.

Также мы писали о том, что Денисенко является одним из инициаторов переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.