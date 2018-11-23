Президент Петр Порошенко заявил, что 27-29 ноября заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса. Об этом глава государства сказал в пятницу во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, пишет "Украинская правда".

По словам Порошенко, еще год назад никто не верил, что в Украине может быть создана поместная церковь, но теперь это стало возможным.

В частности, президент рассказал о 9-часовых переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем о предоставлении Украине автокефалии.

"27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации едет в Стамбул Константинополя для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса", - заявил Порошенко и добавил, что в декабре состоится Собор "новой церкви".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви, а также снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Ранее "Страна" писала о том, что предстоятель Албанской православной церкви назвал предоставление Томоса Украине "хождением по минному полю".

Также мы сообщали, что Варфоломей лично вручит Томос главе новой церкви после собора.