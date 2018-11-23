В Кабмине продолжают обсуждать с представителями МВФ содержание государственного бюджета Украины на 2019 год. Также обговариваются условия энергореформы, в частности, цена на газ. Об этом 23 ноября на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Два вопроса, которые у нас остаются и, которые мы сейчас активно обсуждаем - это вопрос бюджета на 2019 и плюс реформа в энергетическом секторе, в частности, выход на рыночные цены на газ", - сказала министр.

"Мы активно общаемся с МВФ, по скорейшему выходу на совет директоров. Вопрос энергетической реформы и повышения цены на газ и, соответственно, повышение тарифов, которые с этим связаны, - это один из вопросов, которые мы обсуждаем", - добавила Маркарова.

По ее словам, в бюджете на 2019-й год запланировано 58 млрд. гривен на субсидии, из которых 55 млрд. - программа стандартных субсидий, однако программа настроена на дальнейшее монетизацию льгот.

Министр также пояснила, что макрофинансовая помощь международных партнеров заложена в бюджете Украины на 2019, поэтому принятый бюджет способствует траншам из-за рубежа.

С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5%. Таким образом стоимость голубого топлива составила 8550 гривен за тысячу кубометров. Премьер Владимир Гройсман сообщил, что решение об этом было принято по итогам переговором с МВФ. Изначально международные финансисты требовали повышения цен на газ на 60%. Коммунальщики уже начали пересматривать тарифы на отопление и горячую воду.

Как сообщала "Страна", в Сети вспомнили интервью Виктора Януковича, датированное 26 ноября 2013 года. Оно было дано через пять день после того, как начались акции протеста на Евромайдане.

"Международный валютный фонд говорит: поднимите тарифы для населения, заморозьте заработные платы и пенсии. Вы предлагаете, чтоб мы на это пошли? Я на это никогда не пойду", - говорил тогда Виктор Янукович.