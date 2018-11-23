В объективы журналистов "Страны" попала переписка народного депутата Андрея Денисенко с неким Владом Мельничуком, из которой становится понятно, что депутат имеет отношение к нападению на активиста организации "Стоп нелегал" Леонида Кушнарева 20 ноября под Верховной Радой.

По словам самого Кушнарева, он планировал встретиться там с нардепом Андреем Денисенко, чтобы забрать у него какие-то билеты на футбол в Днепре. Однако в какой-то момент его окружила группа людей из одновременно десяти человек и путем угроз увезли в отделение полиции. "Сперва ко мне подошел помощник Денисенко с двумя людьми, и начал спрашивать, что я делал в Днепре. Потом он начал пихать телефон мне в лицо, а когда я отмахнулся, один из его спутников ударил меня в локтем в грудь так, что я упал. Мужчина, который меня ударил куда-то ушел, а помощник Денисенко поехал со мной в отделение полиции", - рассказывает Кушнеров.

По его словам, когда они ехали в машине, помощнику нардепа позвонил босс и что-то спросил, на что помощник ответил: "Андрей, мы его задержали".

Позже Денисенко разместил у себя на странице в Facebook пост, в котором фактически подтвердил свою причастность к инциденту. Но вскоре текст и фото он удалил.

"Первого физически перевоспитанного "мовного патрульного" сдали в полицию. Вознаграждение ждет своего героя", - написал депутат.

Мутная информационная кампания с так называемым "языковым патрулем", которая штрафует жителей Днепра за русский язык на улице, началась около месяца тому назад с поста Денисенко. Депутат якобы анонсировал запуск новой уличной полиции, которая будет штрафовать за русский язык. Однако позже Денисенко заявил, что этот пост является фейковым, а история с "мовным патрулем" - провокация против него, устроенная представителями городских властей. Еще через время он объявил вознаграждение за каждого такого "патрульного".

Спустя несколько дней после инцидента у Рады "Страна" зафиксировала телефонную переписку нардепа с неким Владом Мельничуком, которого называют помощником и.о. главы Фискальной службы Днепропетровской области соратницы Денисенко - Оксаны Томчук. Из переписки становится ясно, что депутат непосредственно причастен к стычке на улице.

Влад Мельничук: Добрий ранок, Кирила забрали у відділення міліції. За потасовку з мовним патрулем. В печерський відділок. Ми на час перерви знімемось и о 15.10 знов виставимось. Ви не проти?



Андрей Денисенко: Грійтеся

Любопытно, что переписку депутат ведет в секретном чате в мессенджере Телеграмм.